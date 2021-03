"Na tych ujęciach utrwalono początek piekła"

- Młodość i piękno zawsze wywierają większe wrażenie na ludziach. Historie ofiar nie były najważniejsze. Miały ten sam los, zostały oskarżone. Bóg wie, o co. Ci ludzie byli ślusarzami, hydraulikami, kimkolwiek. Zostali rozstrzelani. To wszystko, co ich łączy. Wybierałem twarze bardziej nowoczesne. Takie, które pasują do obecnej rzeczywistości - opowiada artysta.