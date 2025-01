Trzaskowski może przegrać, jeśli popełni błędy Kamali Harris

Wściekłość, smutek, żal. Tak musi czuć się dziś Kamala Harris. Miała wszystko i była blisko. Ale to Donald Trump - w spektakularnym stylu - wraca właśnie do Białego Domu. Dlaczego? Pięć kluczowych elementów doprowadziło do jej porażki. Tak się składa, że to elementy wspólne dla amerykańskiej i polskiej kampanii. A może być jeszcze jeden: klęska Rafała Trzaskowskiego, tak jak u Harris - będzie końcem jego politycznej kariery. Rozpoczyna się więc gra o wszystko.