Rząd znowu chce blokować pornografię. Kary dla operatorów? "Będą nakładane proporcjonalnie"

Problem jest poważny: średnia wieku, w którym dzieci pierwszy raz oglądają treści pornograficzne, wynosi teraz niespełna 11 lat - wynika z raportu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Do tego prawie co trzeci 16-latek i niespełna co piąty 12- i 14-latek widział w sieci czynności seksualne, do których przymuszono drugą osobę.