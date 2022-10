Mąż przyjechał w asyście lekarzy pogotowia. Dalej pamiętam już tylko mój krzyk

Małgorzata i Justyna. (Nie)szczęśliwa liczba jedenaście

Małgorzata jedzie więc wraz ze swoim mężem do restauracji. Zajęta rozmową, patrzy na telefon o godzinie 18:52. Widzi nieodebrane połączenie od swojej córki z 18:29. I wiadomość SMS: "Skoro nie odbierasz, to idę na piechotę". Małgorzata prosi o zapakowanie na wynos kolacji dla córki i udaje się do domu. W drodze powrotnej mija skrzyżowanie oraz stojące na nim wozy straży pożarnej i karetkę pogotowia. Mąż pyta, czy chce podjechać bliżej, by zobaczyć, co się stało. Małgorzata fuka na niego, że nie, bo przecież Justyna czeka w domu na kolację. Justyny w domu jednak nie ma. A Małgorzatę ogarnia przeraźliwy chłód. Po chwili dzwoni syn: "Mamo, Justysia miała wypadek. Jest w szpitalu Northwestern. Mamo, na pewno nic wielkiego się nie stało". Małgorzata chce biec do szpitala, ale powstrzymuje ją mąż. Zamawiają taksówkę i jadą prosto do Northwestern.