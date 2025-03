O pieniądze za nadgodziny walczyła 13 lat. Czy jej sprawa zmieni prawo?

Wyrok Sądu Najwyższego może poprawić sytuację tysięcy nauczycieli, którzy z uczniami jeżdżą na wycieczki, opiekują się dziećmi na konkursach w weekendy, prowadzą międzynarodowe projekty. Do tej pory trudno było im uzyskać wynagrodzenie za te wszystkie czynności. Ale Ewa powiedziała dość i dostała wsparcie związku zawodowego. Wiemy, co ją zmotywowało i bez kogo by się nie udało.