Minister Cieszyński da każdemu młodemu Polakowi komputer. I twierdzi, że nie prowadzi kampanii

Bo naszym zdaniem uczniowie muszą mieć dostęp do komputerów nie tylko w trakcie zajęć, ale także po godzinach lekcyjnych, żeby się na nich uczyć. Umówmy się, żaden dyrektor nie pozwoli dzieciom zabierać szkolnego sprzętu do domów. Ten program to także wyrównywanie szans edukacyjnych, bo zapewne dla większości czwartoklasistów będzie to ich pierwszy nowy komputer.