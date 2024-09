Kompania braci

Tu woda się po prostu nie podniosła, nie "wyszła" z koryta i nie pochłaniała niespiesznie kolejnych zabudowań. Tu było zupełnie inaczej. Po tym, jak pękła tama - jak lawina - z impetem wpadła do miasta, taranując wszystko na swojej drodze. Porywała auta, wybijała szyby, wyrywała drzwi z futrynami, odrywała fragmenty ścian, w sekundy zmieniała budynki w stertę gruzów. Kiedy rozpędzona ściana wody dotarła do centrum miejscowości, w dwupiętrowym domu była pani Barbara i jej mąż Andrzej. Byli na piętrze. Na dole znajdował się prowadzony przez małżeństwo sklep z artykułami RTV i AGD. Konstrukcja domu została rozerwana, jakby jakaś nadludzka siła wydarła z niej wszystkie wnętrzności. Nurt porwał oboje.

Garaż, który stał się schronieniem dla sąsiadki, przylega do jego piętrowego domu. Kiedy tama runęła w sobotę około południa, pobiegł z żoną na górę. Parter został zalany niemal do sufitu. - Na początku nie mieliśmy jak pomóc tej pani, ale potem minimalnie woda opadła i dach garażu, na którym była sąsiadka, zrobił się suchy. Wyrzuciłem wtedy do niej w worku suche ubrania i koce, bo była przemoczona i przemarznięta - opowiada Arkadiusz, na co dzień ratownik medyczny.