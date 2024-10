ABW chciała inwigilować Pegasusem liderki Strajku Kobiet. Na jedną dostała zgodę

- To historia, która nie zostanie ujawniona nawet w kilkusetstronicowym audycie z działalności ABW w latach rządów Zjednoczonej Prawicy - przekazało nam źródło, zastrzegając swoją anonimowość.

Od tamtej pory fakt, że ABW skierowała do sądu wnioski o "kontrolę operacyjną" Pegasusem obydwu działaczek potwierdziliśmy w niezależnych od siebie źródłach.

Z naszych ustaleń wynika, że Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku ABW, by inwigilować Klementynę Suchanow, nie zgodził się natomiast, by śledzić Martę Lempart.