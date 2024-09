Nie ma mostów. Nie ma dojazdu. Skażony muł schnie i unosi się w powietrzu

To tylko zabawa. Powódź była 15 września i tego samego dnia woda opadła. Dzieci bawią się w powódź wśród śmieci, które ich rodzice wyrzucili z zalanych po strop piwnic i parterowych mieszkań, zalanych do kolan. Bawią się w mule, który naniosła rzeka, także na ich plac zabaw.

Co jest w tym mule? - Po naszym podwórzu pływały tojtoje - mówią mieszkańcy.

Sanepid tego mułu nie bada, bo wyszłoby wszystko. Ścieki, środki chemiczne, leki, odpady medyczne, martwe zwierzęta z lasu i to co mamy na naszych cmentarzach.

Mosty z filarem w korycie

Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz: Idąc od góry rzeki, od granicy z Czechami, nie ma mostu kratowego. To ten, przez który przechodziła magistrala wodociągowa, która dostarczała wodę do stacji uzdatniania, a docelowo do picia w całych Głuchołazach.