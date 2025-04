Emerytura byłego wiceszefa policji w spółce, która seryjnie wygrywała policyjne przetargi

Nominację do ścisłego kierownictwa polskiej policji, czyli na zastępcę komendanta głównego do spraw logistyki, nadinspektor Dariusz Augustyniak odbierał jeszcze z rąk ministra Joachima Brudzińskiego w listopadzie 2018 roku. Wywodzący się ze Śląska generał nadzorował wszystkie policyjne inwestycje i zakupy aż do stycznia 2024 roku. Choć ministrowie zmieniali się jak w kalejdoskopie (Brudzińskiego zastąpiła Elżbieta Witek, ją - Mariusz Kamiński, a w finale rządów PiS funkcję tę pełnił Paweł Szefernaker), to nie zmieniały się priorytety. Wśród nich był program przywracania zamkniętych wcześniej posterunków policji w małych miejscowościach.