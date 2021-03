Czy optymizm nas zgubi?

Ludziom bardzo trudno racjonalnie ocenić sytuację, ryzyko jej towarzyszące i możliwe konsekwencje, zwłaszcza gdy są one poza ich dotychczasowym doświadczeniem. To wtedy u wielu pojawia się złudny optymizm. Z jednej strony pozwala on zaadaptować się do nowej sytuacji, ale może prowadzić też do lekceważenia zagrożenia i zachowań ryzykownych. O nierealistycznym optymizmie w czasach pandemii rozmawiamy z naukowcami Wydziału Psychologii UW: prof. dr hab. Anną Szuster i dr. hab. Kamilem Imbirem, prof. UW.