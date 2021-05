"Mogę doradzić coś Polakom? Potrzebujecie dystansu i uśmiechu. Nie jesteście zbawicielami świata"

Niektórzy żartują, że bywał bardziej polski niż sami Polacy. Zapraszany do Pałacu Prezydenckiego na uroczystości dla polskich dziennikarzy. W samych Czechach - rzecznik Polski i Polaków.

Miroslav Karas spędził w Polsce niemal dwie dekady. Ma tu żonę i dzieci. Osiem lat pracował w Rosji. Ma dystans. Do siebie i do nas. - Żeby ta rozmowa miała sens, muszę być szczery do bólu. I będę - zaznacza na początku naszego spotkania.