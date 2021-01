Najpierw było morderstwo. Potem w "potężnym gadzie" zginęło 10 osób, w tym siedmiu policjantów

Dołżyca k. Cisnej, 25 listopada 1990 roku

W całej Polsce odbywają się wybory prezydenckie. To pierwsze powszechne wybory po upadku PRL. O fotel prezydenta ubiegają się Roman Bartoszcze, Włodzimierz Cimoszewicz, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Moczulski, Stanisław Tymiński i Lech Wałęsa.

Jeden z mieszkańców wsi Dołżyca w Bieszczadach oddał swój głos w lokalu wyborczym w Cisnej. Wracając do domu spostrzegł leżącą nieopodal drogi wielką drewnianą skrzynię. Zwykła ludzka ciekawość nakazała mu zajrzeć do środka. Uderzając kamieniem otworzył wieko, zajrzał do skrzyni i oniemiał. Jego oczom ukazał się makabryczny widok. W skrzyni znajdowało się ciało kobiety.