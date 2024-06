"Tekst znali już wszyscy, Meloni nie mogła go zignorować. I zaczął się atak"

Różne narody europejskie już doświadczyły pewnego rodzaju przejścia od demokracji liberalnej - pełnej demokracji, tej dojrzałej, jedynej prawdziwej formy demokracji - do tak zwanej demokracji autorytarnej lub nieliberalnej - mówi Antonio Scurati, autor trylogii o Benito Mussolinim, przywódcy faszystowskich Włoch. - To już się wydarzyło. Wiedzą to Polacy, wiedzą to Węgrzy, wiedzą to Włosi.