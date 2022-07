Iwona Wieczorek zaginęła 12 lat temu. Nad niewyjaśnioną sprawą nadal pracują śledczy z Archiwum X

Mija 12 lat od zaginięcia 19-letniej gdańszczanki Iwony Wieczorek. Tą historią przed laty żyła cała Polska. Do dziś nie udało się ustalić, co stało się feralnej nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Nad sprawą pracują śledczy z tak zwanego Archiwum X, którzy przyznają, że dochodzenie jest skomplikowane, a przełomu nie ma.

Do domu miała dwa kilometry. Ślad się urwał

Do domu wracała promenadą nadmorską, co zarejestrowała kamera monitoringu TVN24

Kilka lat temu sprawę zaginięcia przejął Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (PK) w Krakowie, zwany Archiwum X, utworzony w 2018 roku. O pracujących tam ludziach mówią, że specjalizują się w "nierozwiązywalnych sprawach ". To tam trafiają sprawy wyjątkowo trudne – takie jak śmierć studentki, której szczątki odnaleziono w Wiśle w 1998 roku czy zabójstwo Iwony Cygan . Śledczy przyznają: w sprawie Iwony Wieczorek wciąż nie ma przełomu.

Jak wygląda praca Archiwum X?

- Charakterystyczne jest, że w sprawach z kategorii Archiwum X napotykamy na niedobór materiału dowodowego. Taka zawartość akt rodzi konieczność ich ponownej - czasem i wielokrotnej - oraz wnikliwej analizy, celem oceny dalszych możliwości operacyjnych i procesowych. Na początku badane są duże ilości materiałów i to nie tylko akta, ale bazy danych, katalogi. Potem zdobywa się nowe osobowe źródła informacji. Tworzony jest portret psychologiczny sprawcy - wyjaśnił. - Nawiązywana jest współpraca z rodzinami ofiar, społeczeństwem, czy mediami, co ułatwia docieranie do nowych źródeł informacji - dodał.

Odebrać przestępcom spokój i pewność siebie

- To wszystko po to, by odkryć ważne fakty z przeszłości. Niestety, to żmudne i pracochłonne zajęcie. Dlatego do prowadzenia spraw z Archiwum X wybierani są jedynie doświadczeni i posiadający odpowiednią wiedzę prokuratorzy i funkcjonariusze policji. Tylko oni mogą zagwarantować wyjaśnienie sprawy - powiedział prokurator.