Cztery kobiety i szef Partii Piratów powalczą o fotel prezydenta Łodzi

Takich wyborów samorządowych jeszcze w Łodzi nie było. O fotel prezydenta tego miasta 7 kwietnia powalczą aż cztery kobiety. Start w wyborach ogłosił też jeden mężczyzna, a drugi zrobi to lada dzień. Czy obecna prezydent, która rządzi miastem od 2010 roku, wygra znów w pierwszej turze z 70-procentowym poparciem? Czy jednak łodzianie będą chcieli zmiany?

Pierwsza tura najbliższych wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia, a druga 21 kwietnia. Polacy wybiorą wówczas radnych rad gmin (i miast), rad powiatów, sejmików województw, a także prezydentów, burmistrzów miast i wójtów gmin. W Łodzi o fotel prezydenta zmierzą się aż cztery kobiety. Piastująca to stanowisko od 2010 roku Hanna Zdanowska z Koalicji Obywatelskiej, społeczniczka i obecna posłanka Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom. Z ramienia Konfederacji o fotel prezydenta powalczy pochodząca z Częstochowy, a mieszkająca od 15 lat w Łodzi Klaudia Domagała. Swoją kandydaturę ogłosiła też radna miejska Małgorzata Niewiadomska-Cudak. Jedynym jak na razie mężczyzną, który ogłosił swój start w wyborach, jest ekonomista dr Janusz Wdzięczak, reprezentujący Komitet Wyborczy Energia Łodzi, szef Partii Piratów w Polsce. Swojego kandydata na razie nie ogłosiła Trzecia Droga.

Przedstawiamy sylwetki kandydatów na prezydenta Łodzi w kolejności alfabetycznej.

Klaudia Domagała (Konfederacja)

Konfederacja swoich kandydatów - do rady miasta, sejmiku i na prezydenta Łodzi ogłosiła 22 lutego. O fotel prezydenta powalczy pochodząca z Częstochowy, ale mieszkająca od 15 lat w Łodzi 34-letnia Klaudia Domagała. - To nie był mój pomysł, zostało mi to zaproponowane. Nie boję się wyzwań i wiem, że będzie to trudne starcie. Mój plan jest taki, żeby działać na długie lata, a to jest mój kolejny krok - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl Domagała.

Klaudia Domagała kandydatką Konfederacji na prezydenta Łodzi Facebook Klaudia Domagała

Podczas spotkania z dziennikarzami nie informowała o swoich założeniach wyborczych. - Będziemy o tym mówić podczas kampanii, na razie ogłosiliśmy naszych kandydatów - przekazała. Klaudia Domagała jest prezeską Fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości oraz założycielką grupy Konfederacja Dla Kobiet, zrzeszającej działaczki z całej Polski. Była inicjatorką powstania Zespołu Parlamentarnego do spraw Opieki Okołoporodowej. Bez sukcesu startowała do Senatu podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.

Małgorzata Niewiadomska-Cudak (Niezależni Socjaldemokraci)

Małgorzata Niewiadomska-Cudak to łódzka radna z klubu Niezależni Socjaldemokraci. Jest politolożką, doktor habilitowaną nauk społecznych i profesorem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W Radzie Miejskiej zasiada od 2002 roku. W latach 2019-2021 była wiceprzewodniczącą krajową Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z partii odeszła w maju 2021. Rozpadł się wówczas lewicowy klub w Radzie Miejskiej w Łodzi. W rozmowie z tvn24.pl Niewiadomska-Cudak przypomniała, że jednym z powodów było wspólne głosowanie posłów Lewicy i PiS w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Małgorzata Niewiadomska-Cudak Facebook

Na razie niewiele wiadomo o jej postulatach wyborczych. Niewykluczone, że Małgorzata Niewiadomska-Cudak wycofa się z kandydowania z powodu problemów zdrowotnych.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom (Prawo i Sprawiedliwość)

Potwierdziły się wcześniejsze informacje tvn24.pl, że kandydatką PiS na prezydenta Łodzi została Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Łódzka społeczniczka, a obecnie posłanka tej partii. Wcześniej najczęściej wymienianym kandydatem był były wicewojewoda łódzki Marcin Buchali. Według naszych informacji, notowania Wojciechowskiej van Heukelom w PiS ostatnio bardzo wzrosły, mimo że nie jest członkinią partii. Jak się dowiadujemy, na tym, żeby to właśnie łódzka społeczniczka była kandydatką PiS na prezydenta Łodzi zależało między innymi byłemu ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi. - Jako osoba niezależna, samodzielna, jestem zwolennikiem wolności i bardzo chciałabym, żeby w tym naszym mieście, którego mieszkańcy są uwikłani w publiczne problemy, uwikłani w miejscowy układ i uwikłani w taką bolączkę życia codziennego - chciałabym naszemu miastu przywrócić tę wolność i jeżeli tylko zostanę prezydentem, chcę być prezydentem wolnych łodzian - mówiła podczas prezentacji.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom TVN24

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom jest córką Ryszarda Wojciechowskiego, działacza opozycji antykomunistycznej w PRL i radnego Rady Miejskiej w Łodzi w latach 1990–1993.

Obecna posłanka na urząd prezydenta Łodzi kandydowała już dwukrotnie. W 2014 i w 2018 roku. W obu przypadkach uzyskiwała małe poparcie. Do Sejmu również startowała dwukrotnie, wybrana została dopiero za trzecim razem w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Janusz Wdzięczak (Komitet Wyborczy Energia Łodzi)

Janusz Wdzięczak to ekonomista, który startuje pod szyldem Komitetu Wyborczego Wyborców Energia Łodzi. Komitet ten skupia społeczników, przedsiębiorców, lekarzy i architektów. Wdzięczak od wielu lat jako społecznik angażuje się w sprawy miasta. - Nasze podstawowe priorytety to rozwój mieszkalnictwa, rozwój dróg i komunikacji miejskiej, a także rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Łodzi - powiedział w rozmowie z tvn24.pl Wdzięczak.

Janusz Wdzięczak Facebook Janusz Wdzięczak

Na pytanie, czy widzi szansę na zwycięstwo z obecną prezydent Łodzi Hanna Zdanowską czy posłanką PiS Agnieszką Wojciechowską van Heukelom, odpowiada: - To są kandydaci partyjni, my liczymy na to, że mieszkańcy są zmęczeni tym upartyjnieniem, są zmęczeni skalą konfliktu politycznego w Polsce. Wszystko na to wskazuje, że mamy szansę na znaczącą zmianę tej sceny politycznej - dodał.

Hanna Zdanowska (Koalicja Obywatelska)

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska ogłosiła swój ponowny start w wyborach samorządowych w połowie lutego. Swoją pierwszą kadencję rozpoczynała w 2010 roku. Było to 10 miesięcy po referendum, w którym mieszkańcy Łodzi odwołali ówczesnego prezydenta Jerzego Kropiwnickiego. Hanna Zdanowska była jego zastępczynią. W wyborach samorządowych w 2018 roku wygrała w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 70 procent głosów. Pokonała wówczas kandydata Zjednoczonej Prawicy, posła PiS Waldemara Budę, na którego głos oddało blisko 24 procent wyborców.

Hanna Zdanowska o karach umownych po odwołanej konwencji TVN24

Podczas ogłoszenia swojego startu Zdanowska przyznała, że nie wszystkie jej obietnice udało się zrealizować na czas i dlatego - jak podkreśliła - chce dokończyć to, do czego zobowiązała się przed mieszkańcami. - Łódź zmienia się na naszych oczach. Widzimy, jak wspólnie z mieszkańcami Łodzi udało się dokonać rzeczy niewyobrażalnej. Znowu w Łodzi chce się mieszkać, żyć, znowu Łódź chce się odwiedzać. Może nieraz o tym zapominamy w codziennym życiu, ale tak się stało. I chcę dokończyć to, do czego się zobowiązałam - oświadczyła. Prezydent zaapelowała do wszystkich łodzian, by poszli gremialnie 7 kwietnia na wybory. - Pokażmy, że cudowny wynik, który udało się osiągnąć 15 października, nie był przypadkiem. Potrzebujemy silnej Łodzi i do tego potrzebujemy również państwa głosów. Chcemy wspólnie z wami dalej zmieniać Łódź - dodała.

Trzecia Droga ogłosi kandydata

Jak ustalił nasz dziennikarz, Trzecia Droga ogłosi kandydata na prezydenta Łodzi na początku marca. Według naszych informacji największe szanse ma społecznik, urbanista Kosma Nykiel.

Autorka/Autor:Piotr Krysztofiak

Źródło: tvn24.pl