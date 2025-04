"Wydaje się, że jest to palące pytanie". Wicekanclerz Niemiec ostrzega

- Mój strach to to (...), że mogą być negocjacje między ludźmi od (Donalda - red.) Trumpa i (Władimira - red.) Putina w odniesieniu do Nord Stream. Co zrobią Europejczycy, jeśli okaże się, że zostaniemy postawieni przed faktami dokonanymi? Co się wtedy wydarzy? Wydaje się, że jest to palące pytanie, jeśli rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym, że my, Europejczycy, powinniśmy mieć tę infrastrukturę pod kontrolą - powiedział Habeck.