Co z porozumieniem? Rosyjski dokument "zamącił wody"

Zdaniem brytyjskiego nadawcy porozumienia między USA a Ukrainą i USA a Rosją zawierały zbliżone ustalenia. Były to zobowiązania dotyczące kroków do zapewnienia bezpiecznej żeglugi i do "wyeliminowania użycia siły". W dokumentach ujęto też zgodę stron do "zbudowania środków służących wdrożeniu (...) porozumienia zakazującego ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i Rosji".