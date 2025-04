Tym Rosja napędza wojnę. Spodziewa się mniejszych wpływów

Rosja zarobi mniej na surowcach

Agencja wyjaśniła, że widziała dokument prognoz makroekonomicznych, na którym opiera się budżet państwa i wynika z niego, że w 2025 roku zyski Rosji ze sprzedaży ropy naftowej i gazu wyniosą 200,3 mld dolarów. To o 15 proc. mniej niż za 2024 r., gdy było to 235 mld dolarów. Jest to też mniej we wrześniowych prognozach.