Trzy tankowce utknęły u wybrzeży Chin

Ich celem były chińskie porty

Sankcje nałożone na Rosję

Według Komisji Europejskiej od lutego 2022 r. UE zakazała eksportu do Rosji towarów o wartości ponad 48 mld euro i importu z Rosji do UE towarów o wartości 91,2 mld euro. Oznacza to, że w porównaniu z 2021 r. embargo dotyczy obecnie 54 proc. eksportu i 58 proc. importu.

- najnowocześniejsze technologie (np. komputery kwantowe, zaawansowane półprzewodniki, komponenty elektroniczne i oprogramowanie); - konkretne towary i technologie potrzebne do rafinacji ropy naftowej; - sprzęt, technologia i usługi wykorzystywane w przemyśle energetycznym; - towary i technologia branży lotniczej i kosmicznej (np. statki powietrzne, silniki samolotowe, części zamienne i wszelkiego rodzaju wyposażenie do samolotów i śmigłowców, paliwo do silników odrzutowych); - sprzęt do nawigacji morskiej i technologia łączności radiowej; - szereg produktów podwójnego zastosowania (mogących służyć zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych), takich jak silniki i oprogramowanie do dronów czy urządzenia szyfrujące; - towary luksusowe (np. samochody, zegarki czy biżuteria); - broń i materiały pokrewne wszelkiego rodzaju, w tym broń palna do użytku cywilnego i jej części chemikalia, generatory i termostaty; - komponenty informatyczne, elektroniczne i optyczne; - aparaty fotograficzne, obiektywy, drony będące zabawkami, laptopy i twarde dyski.