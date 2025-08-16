Wezwania do bojkotu produktów z USA. Tąpnięcie w sprzedaży

Od początku roku w Szwecji sprzedaż kalifornijskiego wina spadła o 20 procent, a amerykańskich napojów alkoholowych o 17 procent - wynika z danych sieci Systembolaget. Spadek może być związany z oddolnymi akcjami bojkotu produktów z USA, wywołanymi polityką Donalda Trumpa.

- Jeśli trend ten utrzyma się, wpłynie to w przyszłości na nasze zamówienia - podkreśliła Marie Hultin z państwowej spółki Systembolaget, jedynego dystrybutora alkoholi w Szwecji, w rozmowie z agencją TT.

Najbardziej wrażliwa na bojkot okazała się sprzedaż wina z Kalifornii. Jak się przypuszcza, napój ten łatwo zastąpić trunkiem innego pochodzenia. W przypadku miłośników innych alkoholi, wódki czy piwa, spadek jest mniejszy, ale ogólnie ich udział w sprzedaży w Szwecji jest niewielki.

Wezwania do bojkotu produktów z USA

Według Hultin mniejszy popyt na alkohole z USA może wiązać się ze społecznymi akcjami wzywających do rezygnacji z amerykańskich towarów.

Od początku roku w Szwecji w związku z zapowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa o wprowadzeniu ceł na towary z UE, na portalach społecznościowych powstały grupy nawołujące do kupowania rodzimych i europejskich produktów w miejsce amerykańskich.

W marcu 20 proc. ankietowanych Szwedów w badaniu Uniwersytetu w Lund twierdziło, że już nie kupuje towarów z USA.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: PAP