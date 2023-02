Stare karty, kłopoty z telefonami, technologiczny drenaż mózgów. Oto efekt sankcji

Banki wykorzystują stare karty kredytowe, samochody produkowane są bez ważnych podzespołów, a smartfony nie działają prawidłowo - oto niektóre wnioski płynące z raportu dotyczącego wpływu unijnych sankcji na rosyjski sektor technologiczny. Opracowanie przygotował think tank Parlamentu Europejskiego (PE).

"Rosja stara się obejść sankcje, a przeciwdziałanie temu wymaga konsekwentnego wdrażania i egzekwowania ograniczeń. Dalsza koordynacja w tym zakresie zwiększyłaby wpływ istniejących sankcji i powinna stanowić krok w kierunku zakończenia wojny" - stwierdził think tank PE.

W raporcie wskazano ponadto, że "od wybuchu wojny Unia Europejska (UE) i jej zachodni sojusznicy nałożyli dziewięć pakietów sankcji i wszystkie mają na celu ograniczenie zdolności Rosji do dalszego prowadzenia wojny. Dodano, że sankcje "obejmują technologie podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystywane do celów cywilnych i celów wojskowych".

"Kontrole eksportu zostały nałożone na półprzewodniki, komponenty samolotów i wyposażenie wojskowe. Sankcjami objęto towary, ponad tysiąc osób i podmiotów. Warto zauważyć, że ósmy pakiet wprowadził całkowity zakaz skupu kryptowalut i na świadczenie usług informatycznych (IT) oraz doradztwo informatyczne. Pakiet dziewiąty przyjęty w grudniu 2022 r. wprowadził dodatkowe zakazy eksportu dronów, silników do dronów, laptopów i generatorów, by uniemożliwić ich wykorzystanie przez rosyjską armię" - wyjaśniono w raporcie.