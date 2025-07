Rosyjskie paliwo zalewa kontynent. Miliarder ostrzega

Właściciel rafinerii ostrzega przed paliwem z Rosji

- W warunkach luźnych przepisów, przy praktycznie zerowych normach emisji i jakości, wielu przedsiębiorców sprzedaje w Afryce paliwa, które nie nadawałyby się do sprzedaży gdzie indziej, bez ryzyka poważnych kar. Dzieje się tak w sytuacji, gdy kontynent produkuje około siedmiu milionów baryłek ropy naftowej dziennie. Ale napływ rosyjskich paliw sprawia, że Afryka rafinuje z tego mniej niż 40 procent. Zmusza to kraje kontynentu do importu ponad 120 milionów ton rafinowanych produktów naftowych rocznie, co kosztuje około 90 miliardów dolarów - twierdzi Aliko Dangote.