Zachodni kapitał ucieka z Rosji. Podano kwotę strat

Zagraniczni inwestorzy, którzy opuścili Rosję, wycofali z tego kraju około 36 miliardów dolarów - podała w poniedziałek państwowa agencja informacyjna RIA Novosti, powołując się na analizę danych banku centralnego. W okresie od marca 2022 roku do marca 2023 roku miało dojść do sprzedaży około 200 spółek.

Według danych banku centralnego w okresie od marca 2022 roku do marca 2023 roku doszło do sprzedaży około 200 spółek, z czego 20 proc. dotyczyło sprzedaży dużych aktywów, przekraczających 100 milionów dolarów. Maxim Osadchy, szef działu analitycznego w BKF Bank, cytowany przez RIA, wskazał, że to oznacza, że wysokość kapitału wycofanego z Rosji przez inwestorów zagranicznych "można oszacować na 36 miliardów dolarów".