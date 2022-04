Von der Leyen ostrzega Węgry. "Jeśli się tak stanie, to byłoby to złamanie sankcji"

Rosja chce, by zagraniczni klienci płacili za gaz w rublach. Premier Viktor Orban przyznał kilka dni temu, że Węgry "nie będą miały trudności" ze spełnieniem tych wymagań. - Jeśli się tak stanie, to byłoby to złamanie sankcji nałożonych na Rosję - powiedziała w wywiadzie dla CNN szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- To, co proponuje Putin - zamianę euro na ruble i płacenie nimi rachunków za gaz - stanowiłoby pogwałcenie sankcji. Jeśli się tak stanie, to byłoby to złamanie sankcji nałożonych na Rosję - powiedziała Ursula von der Leyen, która w piątek składa wizytę na Ukrainie. Premier Viktor Orban zasygnalizował, że Węgry są skłonne płacić za rosyjski gaz w rublach po podpisaniu przez Putina dekretu w tej sprawie. - Węgry nie będą miały trudności z płaceniem za dostawy gazu z Rosji w rublach i jeśli Rosja poprosi o to Budapeszt, zrobią to - stwierdził Orban podczas środowej konferencji prasowej. Szefowa KE powiedziała dziennikarce CNN Christiane Amanpour, że przedstawiciele Komisji prowadzą na ten temat rozmowy w Budapeszcie.