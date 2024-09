Europejską Organizację Badań Jądrowych (z fr. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN) do 30 listopada będą musieli opuścić pracujący tam naukowcy i inżynierowie powiązani z rosyjskimi instytucjami. To skutek zakończenia (po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.) współpracy ośrodka mieszczącego się pod Genewą z Federacją Rosyjską – podał magazyn "Nature".

Rosyjscy naukowcy wydaleni

Umowa o współpracy CERN z Białorusią dobiegła końca w czerwcu br. (pracę w Szwajcarii straciło wówczas ok. 20 badaczy), ta z Rosją kończy się 30 listopada. Od 1 grudnia naukowcy związani z rosyjskimi instytucjami nie będą więc już mieli dostępu do CERN i stracą francuskie lub szwajcarskie pozwolenia na pobyt.

Możliwe przeniesienie

Niektórzy badacze z FR będą jednak mogli zostać w Szwajcarii – i wielu pewnie skorzysta z tej możliwości. Wystarczy, że przeniosą się do placówek naukowych poza granicami ojczyzny. Według cytowanego przez "Nature" rzecznika CERN Arnaud Marsolliera w ciągu ostatnich dwóch lat zrobiło to już prawie 100 osób pracujących w podgenewskim ośrodku.

Decyzja o wydaleniu ze Szwajcarii naukowców z Rosji to dla CERN nie tylko utrata kilkuset pracowników, ale też pieniędzy. Jak podaje "Nature", agencje z FR zapewniały ok. 4,5 proc. łącznego budżetu eksperymentów LHC (teraz te koszty pokrywają inne kraje). Ze środków na planowaną do 2029 r. modernizację Wielkiego Zderzacza Hadronów, które częściowo miała zapewnić Rosja, CERN straci 40 mln CHF (ok. 180 mln zł).