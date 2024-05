Obszary upraw awokado mogą skurczyć się nawet o kilkadziesiąt procent do 2050 roku w związku z postępującymi zmianami klimatu - wynika z nowego raportu organizacji Christian Aid. - Produkcja awokado staje się coraz droższa, a koszty zostaną przeniesione na konsumentów, podnosząc cenę, jaką płacimy za nasze guacamole - wyjaśnia Honor Eldridge, ekspertka ds. zrównoważonej polityki żywnościowej i autorka książki "The Avocado Debate".

Awokado a zmiany klimatu

W raporcie podano, że obszary uznawane za odpowiednie do uprawy awokado zmniejszą się o od 14 proc. do nawet 41 proc. do 2050 roku, w zależności od tego, jak szybko dojdzie do spadku globalnej emisji CO2. W Meksyku, który jest największym producentem awokado na świecie, obszar upraw może zmniejszyć się o 31 proc. w ciągu następnego ćwierćwiecza - nawet jeśli średni wzrost temperatury na świecie zostanie ograniczony do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza, i aż o 43 proc., jeśli średnia globalna temperatura znacząco wzrośnie.