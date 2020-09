Szefowa MFW: pandemia to dla Europy Środkowej strata trzech lat rozwoju

- Dla krajów Europy Środkowej oraz Europy Południowo-Wschodniej pandemia oznacza stratę trzech lat rozwoju gospodarczego. To potężny cios dla regionu, który dokonał znaczącego postępu przez dekady do tego kryzysu - powiedziała Georgiewa w rozmowie z think tankiem Atlantic Council na temat Inicjatywy Trójmorza.

Bodziec rozwojowy

Zdaniem szefowej MFW w wyrównywaniu różnic w rozwoju infrastruktury z Europą Zachodnią kluczowe jest zaangażowanie sektora prywatnego. Georgiewa podkreśliła, że konieczny jest do tego transparentny "system dobrego sprawowania rządów", który budzić będzie zaufanie kapitału. To - jak zastrzegła - główne wnioski z raportu MFW na temat Trójmorza.

- To duży rynek. Ten region nie postrzega siebie jako wspólnego rynku, ale jest nim. To 102 miliony ludzi żyjących w najszybciej rozwijającej się części UE - mówiła o Trójmorzu prezydent Estonii. Podkreślając, że finansowane powinny być projekty z najwyższą stopą zwrotu, Kaljulaid oceniła, że o "przeznaczeniu Funduszu Trójmorza" zadecyduje to, czy swoje deklaracje o pieniężnym wkładzie w niego zrealizują Stany Zjednoczone. W jej ocenie pozwoli to na przyciągnięcie kapitału prywatnego.