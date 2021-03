Prawie jedna trzecia osób zawróciła na granicy. Pierwszy tydzień wyrywkowych kontroli sanitarnych

Jak przekazała ppor. Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej, w pierwszym tygodniu kontroli sanitarnych - od 27 lutego do 5 marca - funkcjonariusze SG na odcinku granicy ze Słowacją i Czechami skontrolowali łącznie 23 171 osób. W tym prawie 6,9 tys. podróżnych nie posiadało negatywnego wyniku testu na SARS-Cov-2.

- Osoby, które nie posiadają takiego wyniku, zazwyczaj same rezygnują z dalszej podróży do Polski i wracają do swojego kraju - Czech czy Słowacji. Większość z nich - po zrobieniu badań - wraca po kilku godzinach już z negatywnym wynikiem testu - zaznaczyła ppor. Michalska.