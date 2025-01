Duże zwolnienia w centrali rosyjskiego giganta

Zdaniem petersburskiego portalu 47news spółka rozważa możliwość zwolnienia aż 1,6 tys. osób. Wnieść o to miała wiceprezeska zarządu Elena Iljuchina. Obecnie Gazprom wydaje na pensje 4,1 tys. pracowników centrali ok. 50 mld rubli rocznie (500 mln dolarów). Po odcięciu dostaw gazu ziemnego do większości krajów europejskich, Gazprom stracił dwie trzecie rynku zbytu. W 2023 r. dostawy koncernu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw wyniosły 69 mld m sześc. i były najniższe od 1985 roku, a eksport do Europy spadł do 28 mld m sześc., czyli do poziomu z drugiej połowy lat 70. - podkreślił Moscow Times.