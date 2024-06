Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

W badaniu przeprowadzonym przez platformę Holidu eksperci wzięli pod lupę recenzje zamieszczone przez podróżników w serwisie Tripadvisor. Fakt, że Wersal znalazł się się na pierwszym miejscu zestawienia najbardziej zatłoczonych atrakcji turystycznych nie powinien nikogo dziwić, zważywszy na fakt, że to właśnie Francja jest najchętniej odwiedzanym krajem na świecie.

Wersal ma 15 mln gości rocznie. Oczywiście wnętrza i ogrody dawnej rezydencji króla Ludwika XIV i Marii Antoniny zachwycają swoim przepychem, ale trudno docenić je w pełni, gdy ich odbiór zakłócają, no właśnie, tłumy turystów. Tłok, gwar, oczekiwanie w długiej kolejce, a następnie przepychanie się pośród turystów - to czyni wycieczkę do Wersalu bardziej męczącą niż fascynującą.