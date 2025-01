10 lat temu przyjęli euro. Tak to oceniają

10 lat od przyjęcia euro przez Litwę

- Waluta i przynależność do strefy euro przyniosły Litwie bardzo znaczące korzyści. Jest to forma pewnego poważnego uznania, że gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony, że długi są pod kontrolą. W ciągu ostatniej dekady Litwa była jednym z liderów w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych - powiedziała Genyte-Pikciene w rozmowie z litewską agencją prasową ELTA.

Według ekonomistki Litwa najbardziej zyskała na zmniejszeniu czynnika ryzyka walutowego, co doprowadziło do obniżenia cen kredytów, a także wyeliminowania kosztów związanych z wymianą walut.

Euro wprowadzone przez Litwę

Litwini o euro

W artykule opublikowanym pod koniec 2021 roku na stronie litewskiego banku centralnego wskazano, że w ciągu ostatnich dwóch lat (tj. w porównaniu z okresem przed pandemią Covid-19) przychylne nastawienie Litwinów do euro wzrosło o 15 punktów procentowych, co jest najwyższym wzrostem spośród wszystkich krajów strefy euro. Podano też, że 64 proc. ankietowanych stwierdziło, że euro było dla Litwy pozytywne, a 83 proc., że euro jest dobre dla UE jako całości.

"Dla Litwinów posiadanie euro okazało się także bardzo korzystne przy robieniu zakupów w Polsce. A robili to od początku przejścia na wspólną walutę. Polskie ceny przez lata były niższe aniżeli na Litwie, do tego dochodziła bogata oferta handlowa w przygranicznych miastach i miasteczkach Podlasia - Sejnach, Suwałkach czy Augustowie, gdzie najczęściej przyjeżdżali na zakupy" - podała "Rzeczpospolita".

Gazeta dodała, że "sentyment do rodzimego lita wciąż jest na Litwie żywy", a do tego "do dziś Litwinie trzymają lity w domach" i "według szacunków Banku Litwy jest to równowartość ok. 150 mln euro". "Dotyczy to głównie starszej części społeczeństwa. Lity wciąż można na euro wymieniać, choć nie wszystkie nominały" - napisała "Rz".