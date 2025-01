Włoski dziennik "Corriere della Sera" zacytował na swojej stronie internetowej analityków Aleksandra Koliandra i Aleksandra Prokopienkę, którzy w niezależnym rosyjskim emigracyjnym portalu Bell podali, że produkcja zbóż i warzyw w Rosji spadła w minionym roku do 125 mln ton, podczas gdy w 2023 roku wynosiła prawie 145 mln ton. To nawet mniej niż 130 mln ton, o których jeszcze przed publikacją danych statystycznych mówił Putin.

Spadek produkcji rolnej w Rosji

W 2022 roku, czyli w pierwszym roku wojny Rosji z Ukrainą , produkcja rolna przekroczyła 157 mln ton. W ciągu dwóch lat zanotowano spadek o ponad 30 mln ton, czyli tyle, ile wynoszą zbiory wielkiego państwa europejskiego - to kolejny wniosek z analizy.

W Rosji, która jest trzecim największym producentem zboża po Chinach i Indiach , zanotowano w zeszłym roku spadek o 16 proc. i nie jest to - jak czytamy w "Corriere della Sera" - wina zmian klimatycznych .

"Robią mniej niż by mogli"

"Niektóre głębokie przyczyny recesji w rolnictwie przypominają problemy, jakich Moskwa doświadczyła w latach upadku Związku Radzieckiego: rolnicy mają niewiele bodźców ekonomicznych, nie rozumieją, dlaczego muszą bardziej się starać i zatem robią mniej niż by mogli" - napisała gazeta.

Dodała, że produkcję hamują także zobowiązania i rosnące cła ekspertowe, jakie rząd w Moskwie nakłada na rolników po to, by zmusić ich do sprzedaży swych plonów na rynku wewnętrznym.