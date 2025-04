Wyścig z czasem, żeby zdążyć przed cłami. Padł rekord

Apple, z obawy przed cłami, w marcu wysłało z Indii do USA iPhone'y o rekordowej wartości dwóch miliardów dolarów - podał we wtorek Reuters. Na początku kwietnia prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające "cła wzajemne" obejmujące ponad 180 państw i terytoriów.

Główni indyjscy dostawcy Apple’a, Foxconn i Tata, wyeksportowali w marcu do Stanów Zjednoczonych iPhone’y warte blisko 2 miliardy dolarów - to najwyższa kwota w historii. "Firma zwiększyła produkcję w Indiach i wynajęła cargo lotnicze, by przewieźć 600 ton smartfonów, chcąc zapewnić zapasy w USA, jednym ze swoich kluczowych rynków, zanim cła prezydenta Donalda Trumpa podniosą ich koszty" - wyjaśnił Reuters.

Według informacji Reutersa Foxconn, główny dostawca Apple'a w Indiach, wyeksportował w marcu smartfony za 1,31 miliarda dolarów - to rekord miesięczny, równy łącznemu eksportowi ze stycznia i lutego. W tym roku firma wysłała do USA urządzenia warte 5,3 miliarda dolarów.

Rekordowe wysyłki

Dane celne pokazują, że wszystkie marcowe przesyłki Foxconn do USA odbyły się drogą lotniczą z terminalu cargo w Chennai w Indiach. Samoloty lądowały w różnych miastach, m.in. w Los Angeles i Nowym Jorku, ale najwięcej trafiło do Chicago.

By przyspieszyć transport, Apple naciskało na indyjskie władze lotniska w Chennai, by skróciły czas odprawy celnej z 30 do 6 godzin. W operacji wykorzystano co najmniej sześć samolotów cargo. Jeden z informatorów opisał to jako sposób na "obejście ceł".