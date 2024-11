Tak jakby pięć razy objechał Ziemię. Lista podróży Czarneckiego

Prokuratura sformułowała zarzuty wobec byłego już europosła Ryszarda Czarneckiego związane z 243 wnioskami o zwrot kosztów podróży. W sumie chodzi o kwotę przekraczającą 200 tysięcy euro (ponad 860 tysięcy złotych). W odpowiedzi na pytania redakcji "Czarno na białym" prokuratura udostępniła pełną listę przejazdów kwestionowanych przez śledczych.

Na początku września "Gazeta Wyborcza" opisała sprawę kilometrówek Ryszarda Czarneckiego, byłego europosła PiS. Jak wynika z informacji gazety, od 2009 do 2013 roku Czarnecki dostał zwrot kosztów (ponad 203 tysiące euro) za 243 przejazdy, każdy tam i z powrotem. Najczęstsze trasy (203 przejazdy) to: Warszawa - Jasło, Jasło - Bruksela - Jasło oraz Jasło - Strasburg - Jasło. Tylko na tych trzech odcinkach polityk miał przejechać 222 966 kilometrów, czyli ponad pięć razy obwód kuli ziemskiej" - wynikało z wyliczeń "GW".

Czarnecki został w tej sprawie przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do zarzutów. Były europoseł w wiadomości SMS przesłanej reporterce TVN24 Małgorzacie Mielcarek odniósł się do sprawy w ten sposób: "Po raz kolejny, tak jak czyniłem to w ostatnich czterech latach podkreślam, że to nie ja wypełniałem wnioski o rozliczenie podróży, o których mówi prokuratura, a za nią media. I to nie ja wpisywałem dane, o których mowa. Podkreślałem to wielokrotnie. Złą wolą jest tego nie zauważać. W toku postępowania sądowego udowodnię swoją niewinność".

Lista podróży Czarneckiego

Prokuratura Okręgowa w Zamościu w odpowiedzi na pytania redakcji "Czarno na białym" przypomniała, że Ryszardowi Czarneckiemu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa w związku z tą sprawą.

"Przedstawiono jeden zarzut obejmujący zdarzenia z okresu od 10 czerwca 2009r. do 12 listopada 2013r. dotyczący doprowadzenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, Parlamentu Europejskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 203 167 euro, poprzez podanie nieprawdy w sporządzonych i podpisanych dokumentach, co do miejsca zamieszkania w kraju, a następnie złożenia we wskazanym powyżej okresie 243 wniosków o zwrot kosztów podróży, w których podano nieprawdę, co do odbywanych podróży służbowych, przejechanego kilometrażu oraz pojazdów jakimi miały się one odbywać, co skutkowało wprowadzeniem w błąd osób odpowiedzianych w Parlamencie Europejskim za podejmowanie decyzji w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków parlamentarnych i nienależną wypłatą zwrotu wydatków w wyżej wymienionej kwocie" - wyjaśnia "Cnb" prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

"W początkowych chronologicznie wnioskach wskazano rodzaj pojazdu i numer rejestracyjny, a w kolejnych tylko numer rejestracyjny pojazdu, a także stan licznika na początku i na końcu podróży służbowej" - dodaje prokurator. Rzecznik przedstawił także informacje, które zostały zawarte w zakwestionowanych wnioskach (bez numerów rejestracyjnych pojazdów i ich kilometrażu).

Prokurator tłumaczy, że "w toku postępowania, po wskazanych we wnioskach numerach rejestracyjnych pojazdów, dokonano weryfikacji możliwości użycia tych pojazdów w ramach podróży służbowych podejrzanego, a także prawidłowości wskazanych we wnioskach danych dotyczących kilometrażu". "Przeprowadzone czynności potwierdziły, iż n/w wnioski zawierały nieprawdziwe dane" - podaje prokurator.

PEŁNA LISTA KWESTIONOWANYCH PRZEZ PROKURATURĘ PRZEJAZDÓW:

1. samochód marki VW Golf w dniu 28 września 2009r. na trasie z Jasła do Warszawy;

2. samochód marki VW Golf, w dniu 24 sierpnia 2009r., na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 28 sierpnia 2009r., na trasie z Warszawy do Jasła;

3. samochód marki VW Golf, w dniu 31 sierpnia 2009r., na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 4 września 2009r., na trasie z Warszawy do Jasła;

4. samochód marki VW Golf, w dniu 7 września 2009r., na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 12 września 2009r. na trasie z Warszawy do Jasła;

5. samochód marki VW Golf, w dniu 14 września 2009r., na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 18 września 2009r., na trasie z Warszawy do Jasła;

6. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 21 września 2009r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 25 września 2009r. na trasie z Warszawy do Jasła;

7. samochód marki VW Golf, w dniu 9 listopada 2009r., na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 13 listopada 2009r. na trasie z Warszawy do Jasła;

8. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 7 grudnia 2009r. na trasie z Jasła do Warszawy, 407 km i pojazdem, bez określenia marki i modelu, w dniu 11 grudnia 2009r., na trasie z Brukseli do Jasła;

9. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniach 14 i 18 grudnia 2009r. na trasie z Jasła do Brukseli i z powrotem;

10. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 18 stycznia 2010r., na trasie z Jasła do Warszawy i w dniu 22 stycznia 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

11. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 24 stycznia 2010r. oraz w dniu 30 stycznia 2010r., na trasie z Jasła do Brukseli i z powrotem;

12. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 1 lutego 2010r., na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 5 lutego 2010r., na trasie z Warszawy do Jasła;

13. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 8 lutego 2010r., na trasie z Jasła do Warszawy, 369 km oraz w dniu 2 lutego 2010r., na trasie z Warszawy do Jasła;

14. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 15 lutego 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy, 371 km oraz w dniu 19 lutego 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

15. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 lutego 2010r. na trasie z Brukseli do Jasła;

16. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 8 marca 2010r., na trasie z Jasła do Strasburga oraz w dniu 11 marca 2010r. na trasie ze Strasburga do Jasła;

17. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 13 marca 2010r., na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Warszawy;

18. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 15 marca 2010r. na trasie z Jasła do Brukseli;

19. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 20 marca 2010r., na trasie z Warszawy do Torunia i z Torunia do Warszawy;

20. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 października 2009r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 29 października 2009r. na trasie z Warszawy do Jasła;

21. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 21 marca 2010r. na trasie z Jasła do Brukseli, w dniu 26 marca 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

22. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 marca 2010r., na trasie z Warszawy do Jasła;

23. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 27 marca 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy, na trasie z Warszawy do Jasła;

24. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 5 kwietnia 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 11 kwietnia 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

25. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 12 kwietnia 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 17 kwietnia 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

26. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 kwietnia 2010r. na trasie z Jasła do Strasburga oraz w dniu 23 kwietnia 2010r. na trasie ze Strasburga do Jasła;

27. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 8 marca 2010r. na trasie z Jasła do Strasburga oraz w dniu 11 marca 2010r. na trasie ze Strasburga do Jasła;

28. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 kwietnia 2010r., na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 30 kwietnia 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

29. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 3 maja 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 9 maja 2010r. na trasie z Brukseli do Jasła;

30. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 10 maja 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy;

31. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 27 października 2009r., na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 29 października 2009r. na trasie z Warszawy do Jasła;

32. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 24 maja 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 29 maja 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

33. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 31 maja 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 4 czerwca 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

34. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 14 czerwca 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 18 czerwca 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

35. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 18 czerwca 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

36. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 21 czerwca 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy;

37. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 25 czerwca 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

38. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 28 czerwca 2010r., na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 2 lipca 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

39. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 5 lipca 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy;

40. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 9 lipca 2010r., na trasie z Warszawy do Jasła;

41. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 12 lipca 2010r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz w dniu 17 lipca 2010r. na trasie z Brukseli do Jasła;

42. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 6 września 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 9 września 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

43. pojazdem, bez określenia marki i modelu, w dniu 18 lipca 2010r. na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Warszawy;

44. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 lipca 2010r. na trasie z Warszawy do Włocławka z Włocławka do Warszawy;

45. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 25 lipca 2010r. na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Warszawy;

46. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 27 lipca 2010r. na trasie z Warszawy do Torunia i z Torunia do Warszawy;

47. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 29 lipca 2010r. na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Warszawy;

48. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 31 lipca 2010r. na trasie z Warszawy do Grudziądza oraz z Grudziądza do Warszawy;

49. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 2 sierpnia 2010r., na trasie z Warszawy do Włocławka oraz z Włocławka do Warszawy;

50. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 8 sierpnia 2010r. na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Warszawy;

51. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 12 sierpnia 2010r. na trasie z Warszawy do Torunia oraz z Torunia do Warszawy;

52. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 15 sierpnia 2010r. na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Warszawy;

53. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 18 sierpnia 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła i z Jasła do Warszawy;

54. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 21 sierpnia 2010r. roku, na trasie z Warszawy do Grudziądza oraz z Grudziądza do Warszawy;

55. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 sierpnia 2010r. na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Warszawy;

56. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 24 sierpnia 2010r. na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Warszawy;

57. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 28 sierpnia 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła i z Jasła do Warszawy;

58. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 12 września 2010r. na trasie z Jasła do Brukseli, 1.464 km oraz w dniu 17 września 2010r., na trasie z Brukseli do Jasła;

59. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 20 września 2010r. na trasie z Jasła do Strasburga oraz w dniu 24 września 2010r. na trasie ze Strasburga do Warszawy;

60. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 27 września 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 1 października 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

61. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 12 lutego 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

62. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniach od 3 do 4 października 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy;

63. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 8 października 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

64. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 18 października 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy;

65. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 22 października 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

66. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 25 października 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 29 października 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

67. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 8 listopada 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 12 listopada 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

68. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 15 listopada 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 26 listopada 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

69. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 listopada 2010r. na trasie z Brukseli do Jasła;

70. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 22 listopada 2010r. na trasie z Jasła do Strasburga;

71. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 29 listopada 2010r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz w dniu 3 grudnia 2010r. na trasie z Brukseli do Jasła;

72. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 3 grudnia 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 3 grudnia 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

73. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 5 grudnia 2010r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz w dniu 10 grudnia 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

74. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 7 czerwca 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 11 czerwca 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

75. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 13 grudnia 2010r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 18 grudnia 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

76. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 4 stycznia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 5 stycznia 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

77. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 27 grudnia 2010r. na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Warszawy;

78. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 29 grudnia 2010r. na trasie z Warszawy do Włocławka oraz z Włocławka do Warszawy;

79. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 30 grudnia 2010r. na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Warszawy;

80. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 10 stycznia 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz w dniach od 13 do 14 stycznia 2011r. na trasie z Brukseli do Warszawy i z Warszawy do Jasła;

81. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 14 stycznia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

82. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 28 grudnia 2010r. na trasie z Warszawy do Torunia oraz z Torunia do Warszawy;

83. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 10 stycznia 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz w dniu 14 stycznia 2011r. z Brukseli do Jasła;

84. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 17 stycznia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 21 stycznia 2011 roku, na trasie z Warszawy do Jasła;

85. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 24 stycznia 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz w dniu 27 stycznia 2011r. na trasie z Brukseli do Warszawy i z Warszawy do Jasła;

86. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 28 stycznia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

87. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 31 stycznia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 4 lutego 2011r. z Warszawy do Jasła;

88. pojazd marki VW Golf, w dniu 12 października 2009r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 16 października 2009r. na trasie z Warszawy do Jasła;

89. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 października 2009r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 23 października 2009r. na trasie z Warszawy do Jasła;

90. pojazdem, bez określenia marki i modelu, w dniu 7 czerwca 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 11 czerwca 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

91. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 11 lutego 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

92. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 14 lutego 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 7 lutego 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

93. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 18 lutego 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 19 lutego 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

94. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 7 marca 2010r. na trasie z Warszawy do Jasła;

95. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 7 lutego 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 10 lutego 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

96. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 21 lutego 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz pojazdem, bez określenia marki i modelu, w dniu 22 stycznia 2011r.;

97. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 23 lutego 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy i z Warszawy do Jasła,;

98. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 24 lutego 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

99. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 25 lutego 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

100. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 6 marca 2011r. na trasie z Jasła do Strasburga oraz w dniu 11 marca 2011r. na trasie ze Strasburga do Jasła, 2.581 km;

101. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 28 lutego 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy;

102. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 21 marca 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 25 marca 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła

103. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 28 marca 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy;

104. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 11 kwietnia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 13 kwietnia 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

105. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 14 kwietnia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

106. pojazd, bez określenia marki i modelu, o numerze rejestracyjnym, w dniu 15 kwietnia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

107. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 18 kwietnia 2011r., na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 22 kwietnia 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

108. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 kwietnia 2011r. na trasie z Jasła do Krakowa oraz w dniu 27 kwietnia 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

109. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 28 kwietnia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

110. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 29 kwietnia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

111. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 2 maja 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz w dniu 7 maja 2011r. na trasie z Brukseli do Jasła;

112. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 8 maja 2011r. na trasie z Jasła do Strasburga oraz w dniu 12 maja 2011r. na trasie ze Strasburga do Jasła;

113. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 13 maja 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

114. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 20 maja 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

115. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 23 maja 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz w dniu 27 maja 2011r. na trasie z Brukseli do Jasła;

116. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 30 maja 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz w dniu 3 czerwca 2011r. na trasie z Brukseli do Jasła;

117. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 6 czerwca 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 10 czerwca 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

118. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 10 czerwca 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

119. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 12 czerwca 2011r. na trasie z Jasła do Łodzi oraz z Łodzi do Jasła;

120. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 15 czerwca 2011r. na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz z Bydgoszczy do Warszawy;

121. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 13 czerwca 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz w dniu 17 czerwca 2011r. na trasie z Brukseli do Jasła;

122. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 25 czerwca 2011r. na trasie z Jasła do Łodzi oraz z Łodzi do Jasła;

123. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 czerwca 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 27 czerwca 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

124. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 28 czerwca 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 1 lipca 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

125. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 2 lipca 2011r. na trasie z Jasła do Łodzi oraz z Łodzi do Jasła;

126. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 czerwca 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz pojazdem, bez określenia marki i modelu, w dniu 24 czerwca 2011r. na trasie z Brukseli do Jasła;

127. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 4 lipca 2011r. na trasie z Jasła do Strasburga oraz w dniu 8 lipca 2011r. na trasie ze Strasburga do Jasła;

128. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 10 lipca 2011r. na trasie z Jasła do Częstochowy oraz z Częstochowy do Jasła;

129. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 11 lipca 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 15 lipca 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

130. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 16 lipca 2011r. na trasie z Jasła do Łodzi oraz z Łodzi do Jasła;

131. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 18 lipca 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 22 lipca 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

132. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 24 lipca 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 26 lipca 2011r. na trasie z Brukseli do Jasła;

133. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 28 sierpnia 2011r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 2 września 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

134. pojazd, bez określenia marki i modelu w okresie od 29 sierpnia do 2 września 2011 roku, na trasie z Berlina do Łaz oraz z Łaz do Szczecina;

135. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 14 września 2011r. na trasie z Wrocławia do Jasła;

136. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 15 września 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 16 września 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

137. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 września 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 29 września 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

138. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 września 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 23 września 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

139. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 2 października 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 7 października 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

140. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 27 września 2011r. na trasie z Warszawy do Strasburga;

141. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 1 października 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

142. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 10 października 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 14 października 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

143. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 12 września 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy;

144. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 17 października 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 20 października 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

145. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 21 października 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

146. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 24 października 2011r. na trasie z Jasła do Strasburga oraz pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 28 października 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

147. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 31 października 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 4 listopada 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

148. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 1 listopada 2011r. na trasie z Brukseli do Jasła;

149. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 3 listopada 2011r. na trasie z Brukseli do Jasła;

150. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 7 listopada 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 10 listopada 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

151. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 17 listopada 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

152. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 14 listopada 2011r. na trasie z Jasła do Strasburga oraz w dniu 18 listopada 2011r. na trasie ze Strasburga do Jasła;

153. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 21 listopada 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 5 listopada 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

154. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 4 grudnia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 8 grudnia 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

155. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 9 grudnia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

156. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 12 grudnia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy;

157. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 13 grudnia 2011r. na trasie z Warszawy do Strasburga oraz w dniu 16 grudnia 2011r. na trasie ze Strasburga do Jasła;

158. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 16 grudnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

159. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 grudnia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 22 grudnia 2011r. na trasie z Warszawy do Jasła;

160. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 grudnia 2011r. na trasie z Jasła do Warszawy;

161. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 31 grudnia 2011r. na trasie z Warszawy do Gdyni oraz w dniu 3 stycznia 2012r. na trasie z Gdyni do Warszawy;

162. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 5 stycznia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

163. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 16 stycznia 2012r. na trasie z Jasła do Strasburga oraz w dniu 19 stycznia 2012r. na trasie ze Strasburga do Jasła;

164. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 23 stycznia 2012r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz w dniu 26 stycznia 2012r. na trasie z Brukseli do Jasła;

165. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 27 stycznia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

166. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 20 lutego 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 24 lutego 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

167. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 27 lutego 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 4 marca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

168. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 5 marca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 11 marca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

169. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 12 marca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 13 marca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

170. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 14 marca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 16 marca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

171. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 marca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 23 marca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

172. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 24 marca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

173. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 29 stycznia 2012r. na trasie z Jasła do Brukseli oraz pojazdem, bez określenia marki i modelu w dniu 2 lutego 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

174. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 marca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 29 marca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

175. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 31 marca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 31 marca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

176. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 5 kwietnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

177. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 12 kwietnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy;

178. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 14 kwietnia 2012r. na trasie z Katowic do Jasła;

179. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 16 kwietnia 2012r. na trasie z Jasła do Krakowa oraz pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 20 kwietnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

180. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 23 kwietnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy;

181. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 25 kwietnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

182. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 kwietnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 27 kwietnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

183. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 2 maja 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 4 maja 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

184. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 8 maja 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 12 maja 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

185. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 14 maja 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 16 maja 2012r. na trasie z Krakowa do Jasła;

186. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 17 maja 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 18 maja 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

187. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 maja 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy;

188. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 20 maja 2012r. na trasie z Warszawy do Strasburga oraz pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 23 maja 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

189. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 24 maja 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 24 maja 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

190. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 28 maja 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 1 czerwca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

191. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 18 czerwca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 21 czerwca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

192. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 29 czerwca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

193. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 3 czerwca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 8 czerwca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

194. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 11 czerwca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy;

195. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 15 czerwca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

196. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 22 czerwca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy;

197. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 2 lipca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 5 lipca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

198. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 7 lipca 2012r. na trasie z Jasła do Częstochowy oraz z Częstochowy do Jasła;

199. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 9 lipca 2012r. na trasie z Jarosławia do Warszawy;

200. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 15 lipca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

201. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 lipca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

202. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 23 lipca 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 26 lipca 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

203. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 27 sierpnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 31 sierpnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

204. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 27 sierpnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 1 sierpnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

205. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 3 września 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 5 września 2012r.;

206. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 6 września 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 7 września 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

207. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 10 września 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 13 września 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

208. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 14 września 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

209. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 17 września 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 23 września 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

210. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 września 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 27 września 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

211. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 29 września 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

212. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 24 września 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 25 września 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

213. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 1 października 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 5 października 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

214. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 8 października 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 11 października 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

215. pojazd, bez kreślenia marki i modelu w dniu 12 października 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy;

216. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 14 października 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

217. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 15 października 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz z Warszawy do Jasła;

218. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 października 2012r. na trasie z Jasło do Warszawy oraz pojazd, bez określenia marki i modelu, na trasie z Warszawy do Jasła;

219. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 22 października 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy;

220. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 2 listopada 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy;

221. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 5 listopada 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 9 listopada 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

222. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 17 listopada 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

223. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 19 listopada 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy;

224. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 2 grudnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

225. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 3 grudnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 7 grudnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

226. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 8 grudnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 9 grudnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

227. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 10 grudnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 13 grudnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

228. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 14 grudnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 15 grudnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

229. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 17 grudnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 21 grudnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

230. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 grudnia 2012r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 28 grudnia 2012r. na trasie z Warszawy do Jasła;

231. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 3 stycznia 2013r. na trasie z Jasła do Warszawy;

232. pojazd, bez określenia marki i modelu w dniu 11 stycznia 2013r. na trasie z Warszawy do Jasła;

233. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 13 stycznia 2013r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 18 stycznia 2013r. na trasie z Warszawy do Jasła;

234. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 21 stycznia 2013r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 27 stycznia 2013r. na trasie z Warszawy do Jasła;

235. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 1 lutego 2013r. na trasie z Warszawy do Jasła;

236. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 4 lutego 2013r. na trasie z Jasła do Strasburga;

237. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 11 lutego 2013r. na trasie z Jasła do Warszawy;

238. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 25 lutego 2013r. na trasie z Jasła do Warszawy oraz w dniu 1 marca 2013r. na trasie z Warszawy do Jasła;

239. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 kwietnia 2013r. na trasie z Brukseli do Jasła;

240. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 9 maja 2013r. na trasie z Brukseli do Warszawy;

241. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 7 czerwca 2013r. na trasie z Brukseli do Jasła;

242. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniu 26 czerwca 2013r. na trasie z Jasła do Brukseli;

243. pojazd, bez określenia marki i modelu, w dniach od 19 do 20 września 2013r. na trasie z Warszawy do Brukseli;

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: "Czarno na białym", tvn24.pl