Premier odwołał prezes ZUS Gertrudę Uścińską

W środę od rana w całych Niemczech trwa strajk na kolei, według zapowiedzi organizatorów potrwa on przez kolejne trzy dni. Przywódca strajkujących związkowców spóźnił się we wtorek wieczorem na ostatni przed strajkiem pociąg z Frankfurtu do Berlina – poinformował portal dziennika 'Welt".