Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego sformułowania, ale w tej sprawie politycy stanęli na wysokości zadania - ocenił w rozmowie z TVN24 Andrzej Andrysiak, wydawca "Gazety Radomszczańskiej" i prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, komentując zmiany w prawie autorskim.

"Tym razem państwo stanęło po tej stronie, po której stanąć powinno"

- Po pierwsze w trakcie protestu premier Donald Tusk podjął rozmowę z wydawcami. Następnie rozpoczęliśmy szybkie rozmowy na temat tego, co należałoby w prawie zmienić. A teraz prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę - wyliczał Andrysiak. - Choć zapewne niejeden przedstawiciel wielkiego koncernu dobijał się do niego, a jednak stanął po naszej stronie. Mamy takie przekonanie, że tym razem państwo stanęło po tej stronie, po której stanąć powinno – ocenił gość TVN24.

Andrysiak mówił, że media tworzą i weryfikują materiały z myślą o odbiorcach. Zaś media społecznościowe mają to do siebie, że tworzą mnóstwo różnych informacji, ale one są nieweryfikowane. - Jedyny kanał, który znamy jako społeczeństwo, tworzący zweryfikowane i prawdziwe informacje, to są media tradycyjne. Czy są one w formie internetowej, w papierowej, czy też w telewizji, nie ma to większego znaczenia - tłumaczył.