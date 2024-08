Pracownicy PKP Cargo bez odpraw emerytalnych i nagród

Postępowanie sanacyjne w PKP Cargo

PKP Cargo nie złożyło wniosku do funduszu

Wnioski o wypłatę świadczeń z funduszu składa się do właściwego miejscowo wojewódzkiego urzędu pracy. Wniosek o wypłatę roszczeń z funduszu złożyć może pracodawca, zarządca, syndyk albo likwidator. Wypłata może nastąpić również na wniosek pracownika lub byłego pracownika. MRPiPS przekazało, że do 7 sierpnia takie wnioski (oficjalnie nazywane wykazami zbiorczymi) nie wpłynęły ani do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ani do WUP w Katowicach. Do śląskiej placówki wpłynęło jednak pytanie o możliwość złożenia wniosków o wypłatę środków z Funduszu dla ok. 950 osób. Resort nie poinformował, kto skierował do urzędu pracy w Katowicach pytanie w sprawie wypłaty zaległych świadczeń.