Zwolnienia grupowe w spółce Orlenu. Minister Budka o szczegółach

Orlen w październiku 2023 roku przejął właściciela polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, spółkę Europol Gaz . W ostatnich tygodniach interpelację do ministra aktywów państwowych w sprawie planowanych zwolnień grupowych w Europol Gaz skierował Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej.

Orlen o zwolnieniach grupowych w Europol Gaz

"Jak poinformował Orlen, restrukturyzacja zatrudnienia w Europol Gaz jest skutkiem zmian wynikających z nowelizacji prawa energetycznego, decyzji administracyjnych oraz zmian kierunków dostaw gazu do Polski w związku z sankcjami nałożonymi na dostawców nośników energii z Rosji, a także sankcjami rosyjskimi nałożonymi na spółkę Europol Gaz" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Jak przypomniano, tranzyt gazu oraz dostawy gazu do Polski z wykorzystaniem gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia nie są realizowane od 11 maja 2022 roku. Minister aktywów przekazał, że m.in. ze względu na wysokie koszty utrzymania niewykorzystywanych tłoczni, Orlen poinformował, że w najbliższym czasie nie widzi możliwości zmiany sytuacji w tym obszarze swojej działalności.

Zwolnienia grupowe w Europol Gaz

Jak dodał, "wyliczono przy wsparciu generalnego projektanta systemu – spółki PGNiG Gazoprojekt S.A., że dla zrealizowania czynności obsługowych w ograniczonym zakresie wystarczająca jest 11 osobowa obsługa tłoczni, natomiast obsługa zmianowa nie jest konieczna". "Na tej podstawie ustalono założenia do restrukturyzacji zatrudnienia" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Z przekazanych informacji wynika, że restrukturyzacja zatrudnienia w Europol Gaz rozpoczęła się w listopadzie 2023 roku i ma potrwać do marca 2024 roku. "Umowy o pracę, w ramach zwolnień grupowych, rozwiązane zostały w większości przypadków w trybie porozumienia stron, na warunkach, które wcześniej zostały wynegocjowane i zaakceptowane przez Zakładowe Organizacje Związkowe" - zapewniono.

Świadczenie na szkolenia i dodatkowa rekompensata

W szczególności - jak podkreślono - "pracodawca wywiązał się z obowiązków wskazanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy". Miało to nastąpić poprzez: wypłatę każdemu pracownikowi świadczenia w wysokości 8 tys. zł netto na cele szkolenia i przysposobienia zawodowego; wypłatę każdemu pracownikowi dodatkowej rekompensaty w wysokości siedmiokrotności wynagrodzenia zasadniczego brutto oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego dla zwalnianych pracowników, które odbyło w dniu 28 grudnia 2023 roku.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że we wrześniu ubiegłego roku podpisane zostało porozumienie z organizacjami związkowymi dotyczące wdrożenia Programu "Nowa praca", którego celem jest wsparcie pracowników Europol Gaz w procesie poszukiwania zatrudnienia w spółkach należących do Grupy Orlen. "Również we wrześniu 2023 r. na podstawie Listu intencyjnego, rozpoczęta została współpraca z OGP Gaz-System w zakresie wsparcia pracowników Europol Gaz w procesie rekrutacji w spółce Gaz-System" - poinformował minister aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację.