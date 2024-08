MSZ prosi Polaków o "rozważenie powrotu do kraju"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie ostrzega przed wszelkimi podróżami do Izraela i terenów objętych konfliktem, w tym do między innymi strefy przygranicznej z Libanem i Syrią oraz do Jerozolimy. Resort poprosił Polaków, przebywających w Izraelu i krajach sąsiednich, o "rozważenie powrotu do kraju".

"Przypominamy, że ambasada RP w Izraelu odradza wszelkie podróże do Izraela i terenów objętych konfliktem. Wszystkich polskich obywateli pozostających w Izraelu i krajach sąsiednich prosimy o rozważenie powrotu do kraju" - podkreśliło MSZ we wpisie na portalu X.

Reuters przypomina, że cały Bliski Wschód przygotowuje się na nową falę ataków ze strony Iranu i jego sojuszników po zabójstwach czołowych przywódców Hamasu i Hezbollahu.

"Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie"

Resort dyplomacji zaznaczył, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta. Jak wyliczył, odradza wszelkie podróże do obszaru przylegającego do Strefy Gazy, strefy przygranicznej z Libanem i Syrią oraz do Jerozolimy.

Udostępnił też adres mailowy i nr kontaktowy do konsula w Tel Awiwie: telaviv.konsul@msz.gov.pl; nr: +972 3725 3111. Udostępniono także kontakt alarmowy: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl; nr +972 547 444 106.

W związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie wiele państw, w tym Polska, wydało ostrzeżenie przed podróżami do Izraela, Libanu i Iranu.

Izraelskie ministerstwo transportu informuje, że przestrzeń powietrzna nad państwem jest bezpieczna. Władze podkreślają, że w wypadku zagrożenia zamkną niebo nad Izraelem.

Wiele linii lotniczych nadal wstrzymuje rejsy do Tel Awiwu, ale też Bejrutu i Ammanu, inne wznowiły już loty.

Wizzair, wykonujący loty z Warszawy, Krakowa i Katowic do Tel Awiwu, wznowił rejsy do Izraela we wtorek. Loty do Tel Awiwu, Bejrutu, Ammanu i Teheranu linii lotniczych Grupy Lufthansa są odwołane do wtorku.

