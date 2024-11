Hausner: jestem rozczarowany słabością polityki gospodarczej

- Jestem rozczarowany, generalnie, słabością polityki gospodarczej, która nie reaguje na wiele strukturalnych problemów. W zasadzie polityka gospodarcza - za to odpowiada minister finansów i nie dziwię mu się, że on koncentruje swoją uwagę na tym, żeby równoważyć finanse publiczne, które są w bardzo złej sytuacji - powiedział na antenie TVN24 w programie "Fakty po Faktach" prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, były wicepremier, były minister gospodarki, pracy i polityki społecznej.

- Nie można tego odkładać. Kierując się, co by nie powiedzieć – przede wszystkim kolejnymi wyborami, czyli kolejną kalkulacją. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę jaka jest sytuacja i co nam grozi, gdyby tych wyborów nie wygrał kandydat koalicji demokratycznej. Mówię o wyborach prezydenckich. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że odsuwając te problemy, my je pogłębiamy - zaznaczył profesor.