Nie tylko Czarnek. Kolejny resort przekazuje pieniądze na zakup nieruchomości

Dwa lata temu wystarczyło wziąć listę spółek gamingowych z polskiego rynku, rzucić w nią kamieniem. W co by się nie trafiło, to to rosło. Dziś wszyscy chcą, aby sektor się odbił - stwierdza w rozmowie z TVN24 Biznes Maciej Kietliński z Domu Maklerskiego XTB. W 2022 roku sektor zaliczył miękki reset. - Chociaż te liczby i tak są ogromne - zaznacza Grzegorz Bobrek, były szef TVgry, współzałożyciel kanału To Znowu Oni dodając, że na świecie oczy zwrócone są na największe przejęcie w historii branży za 68 miliardów dolarów.