Donald Tusk o "układzie zamkniętym PiS". Postępowania dotyczą 100 miliardów złotych

Sprawami zajmuje się dwustu kontrolerów

Premier podał, że liczba zawiadomień do organów ścigania w tych sprawach to ponad 60. - Kwota nieprawidłowości objęta tymi zawiadomieniami, czyli to, co jest już udokumentowana i to, co będziemy odzyskiwać, to jest ponad 3,2 mld zł. To już jest bardzo dokładnie opisane i będziemy skutecznie domagać się zwrotu tych środków - zapowiedział Donald Tusk.