Ukraiński ambasador apeluje do polskich rolników

"To Rosja konsekwentnie usiłuje zdestabilizować rynek globalny"

"To Rosja prowadzi politykę dumpingową i wykorzystuje rynek żywnościowy jako broń hybrydową do celów agresji przeciwko Ukrainie. To Rosja konsekwentnie usiłuje zdestabilizować rynek globalny i europejski, osłabić gospodarkę tak Ukrainy, jak i krajów Europy, a także wywołać antyukraińskie nastroje, aby podważyć solidarność Europy z walczącą Ukrainą" - oświadczył Zwarycz. Stwierdził, że Ukraina nie wpływa na globalne ceny produktów spożywczych. "Nie dajcie się dalej wprowadzać w błąd i poddawać się propagandzie mającej na celu zasianie wśród państwa wspólnoty nasion nienawiści wobec wszystkiego, co ukraińskie. Nie dajcie się dalej wykorzystywać do osłabiania Ukrainy walczącej z naszym wspólnym wrogiem" - zwrócił się do rolników Zwarycz.