Miejsca, które warto odwiedzić w Polsce

"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie" – napisał polski bajkopisarz Stanisław Jachowicz. Dlatego też warto odwiedzić, choćby w czasie wakacji, polskie obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego o wyjątkowej wartości dla ludzkości, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni

Zabytkowe Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni to jedne z najstarszych kopalni soli kamiennej na świecie. Ta pierwsza na listę światowego dziedzictwa UNESCO trafiła w 1978 roku. Druga zaś dołączyła w 2013 roku.

Auschwitz-Birkenau, czyli były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny

Obozy znajdujące się na terenie Oświęcimia i Brzezinki to jeden z największych symboli Zagłady Żydów, nazywane też "fabryką śmierci" . Żaden inny obóz nazistowski nie został wpisany na listę UNESCO, stąd Auschwitz-Birkenau reprezentuje wszystkie obozy zagłady na tej liście.

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, który funkcjonował od 1940 do 1945 roku, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO trafił w 1979 roku.

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

Są to największe w Europie budowle sakralne o konstrukcji szkieletowej zbudowane z muru pruskiego .

Zostały wzniesione na Dolnym Śląsku w połowie XVII w., w następstwie Pokoju Westfalskiego, regulującego kwestie religijne. Katolicki cesarz Ferdynand Habsburg zgodził się na to, by luteranie zbudowali swoje kościoły , ale zastrzegł, że muszą być wzniesione z drewna, a nie kamienia, i nie wolno im posiadać typowych elementów architektury kościelnej, jak wieże.

Puszcza Białowieska. Obecnie Białowieża Forest

Białowieża Forest to łącznie ponad 141 tys. ha (z czego blisko 60 tys. ha w Polsce) i 166 tys. ha strefy buforowej (z czego ponad 35,8 tys. ha w Polsce)

W przestrzeni medialnej w 2016 r. pojawiły się informacje, że po decyzji o zwiększeniu cięć w Puszczy Białowieskiej (aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża z marca 2016 r.), Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO może odebrać Puszczy status dziedzictwa. Ostatecznie w połowie lipca 2016 r. obradujący w Stambule Komitet nie zdecydował o usunięciu Puszczy Białowieskiej z Listy Światowego Dziedzictwa, ani nie przeniósł jej na Listę Dziedzictwa Zagrożonego. Zwracano jednak uwagę na konieczność przygotowania odpowiedniego dokumentu, strategii zarządzania tym obiektem - zgodnie z wytycznymi UNESCO. Nadal nie został on przez Polskę przygotowany.

Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach

W udostępnionej do zwiedzania kopalni przebywa się położony 40 metrów pod ziemią szlak, którego fragment trzeba pokonać łodzią.

Kalwaria Zebrzydowska

Miejsce to nazywane jest Polską Jerozolimą. Kalwaria Zebrzydowska, czyli manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy na listę UNESCO trafiły w 1999 roku.

Stare Miasto w Zamościu

Charakteryzuje je charakterystyczny układ urbanistyczny, na co wskazuje przebieg ulic przecinających się pod kątem prostym oraz linia dawnych umocnień miasta, na planie siedmioboku. Plan nawiązywał do ówczesnych miast włoskich.

Zamek w Malborku

Historia zamku położonego w Malborku sięga XII wieku. Jest to najstarszy gotycki zamek w Europie zbudowany z cegły. W XIII wieku został rozbudowany, gdy z Wenecji przeniesiono tu siedzibę Wielkiego Mistrza. Pełnił on bowiem siedzibę wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego.

Średniowieczny zespół miejski Torunia

Zabytkowy zamek w tym mieście został zbudowany w XIII wieku przez Zakon Krzyżacki jako centrum ich misji ewangelizacji Prus. Miasto z czasem zyskało na znaczeniu w handlu. Umożliwiła to przynależność do Hanzy, średniowiecznego związku kupców lub miast handlowych Europy.

Zespół obejmuje ponad 1100 obiektów, m. in. Rynek Staromiejski z ratuszem, czy kamienicę, w której urodził się Mikołaj Kopernik.

Drewniane kościoły w południowej Małopolsce

Do ich budowy wykorzystano technikę zrębową, powszechną w Europie Północnej i Wschodniej w średniowieczu.

Stare Miasto w Krakowie

Stare Miasto w Krakowie to pierwszy polski obiekt, który trafił na listę UNESCO. Nastąpiło to w 1978 roku.

Rynek Główny w Krakowie to jedne z największych placów w Europie, zbudowany w 1257 roku. Jego plan to kwadrat, a otacza go szereg kamienic.