Chiny otwierają się na turystów. Kolejne państwa objęte ruchem bezwizowym  

Rząd Chin ponownie rozszerza listę państw objętych ruchem bezwizowym. Od przyszłego tygodnia figurować będzie na niej 75 krajów. Najnowszym dodatkiem zostanie Azerbejdżan. Wcześniej przepisy poluzowano m.in. dla Brazylii, Omanu czy Uzbekistanu.

Azerbejdżan ma w przyszłym tygodniu dołączyć do listy państw, których obywatele mogą wjeżdżać do Chin bez konieczności wyrabiania wizy. Zmiany zaczną obowiązywać w środę, 16 lipca. Odwiedziny będą możliwe przez okres maksymalnie 30 dni. Lista krajów objętych ruchem bezwizowym wydłuży się do rekordowych 75 państw. Jest ona systematycznie rozszerzana już od blisko dwóch lat.

Zmiany mają na celu otwarcie kraju na zagranicznych turystów i związane z tym pobudzenie gospodarki. Tylko w ubiegłym roku z możliwości wjazdu do Chin bez wizy skorzystało ponad 20 milionów osób. Wśród nich znaleźli się turyści z Polski, którzy mogą korzystać z ruchu bezwizowego od 1 lipca 2024 roku. Regulujące to przepisy mają obecnie charakter pilotażowy. Na ten moment wiadomo, że będą obowiązywać do końca grudnia 2025 roku.

Chiny otwierają się na zagranicznych turystów

Oprócz Polski na liście znajdują się niemal wszystkie państwa Europy. W ubiegłym miesiącu dodano do niej 10 innych krajów. Były to: Arabia Saudyjska, Argentyna, Bahrajn, Brazylia, Chile, Kuwejt, Oman, Peru, Urugwaj i Uzbekistan. - Zapraszamy zagranicznych przyjaciół do odwiedzania Chin i doświadczania ich kolorowego i tętniącego życiem (charakteru) - przekonywał rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian.

Choć większość atrakcji w Chinach wciąż odwiedzana jest głównie przez turystów krajowych, biura podróży i przewodnicy przygotowują się już na spodziewany wzrost liczby gości z zagranicy. Gao Jun, cytowany przez ABC News przewodnik, który specjalizuje się w oprowadzaniu wycieczek w języku angielskim, rozszerzył ostatnio swoją działalność o szkolenia dla osób, które same chciałyby spróbować sił w zawodzie. Jak mówi, zdecydował się na to, gdyż sam nie nadąża już z zapotrzebowaniem.

Także inni przedstawiciele branży zaczynają widzieć pierwsze poluzowania polityki wizowej. Internetowa agencja turystyczna Trip.com Group szacuje, że liczba dokonanych za jej pośrednictwem rezerwacji lotów, hoteli i innych usług w Chinach w pierwszym kwartale tego roku była dwa razy wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przy tym trzy czwarte rezerwujących pochodziło z państw objętych ruchem bezwizowym.

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: ABC News