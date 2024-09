TikTok zawalczy o Pierwszą Poprawkę i swoją przyszłość w USA przed sądem

W kwietniu prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie, które wprowadza zakaz funkcjonowania TikToka w ciągu 9 miesięcy od jego wejścia w życie, o ile jego chińscy właściciele nie sprzedadzą aplikacji. W poniedziałek rozpocznie się proces apelacyjny, podczas którego prawnicy firmy będą próbowali przekonać sąd apelacyjny w Waszyngtonie do uchylenia nakazu.

Popularna na całym świecie aplikacja TikTok należy do chińskiej firmy ByteDance. Ta zawsze zaprzeczała jakoby była powiązana z władzami państwa środka. Jednak, to właśnie te relacje i obawa o to, że dane 170 mln użytkowników z USA mogą być wykorzystane przez chiński rząd były powodem podpisania przez prezydenta USA Joe Bidena w kwietniu przepisów, które zakazują funkcjonowania TikToka w Stanach, chyba że ByteDance sprzeda aplikację.