Co z TikTokiem? Trump ma nowy pomysł

Państwowy fundusz majątkowy w USA

Brytyjski portal BBC dodał, że Stany Zjednoczone mierzą się obecnie z deficytem budżetowym . Nie studzi to entuzjazmu Trumpa, który deklaruje, że "zamierza wygenerować prawdziwe bogactwo", które zasili budżet funduszu. Nie podał jednak konkretnego źródła.

Utworzenie państwowego funduszu majątkowego było jedną z obietnic wyborczych Trumpa. Gdy po raz pierwszy wspomniał o tym pomyśle, to stwierdził, że fundusz mógłby być finansowany z "ceł i innych inteligentnych rzeczy" - poinformował BBC.

TikTok i nowy pomysł Trumpa

- Będziemy coś robić, być może z TikTokiem, a być może nie. Jeśli zawrzemy właściwą umowę, zrobimy to. W przeciwnym razie nie. Może umieścimy to w państwowym funduszu majątkowym - mówił prezydent USA, cytowany przez brytyjski portal.

Sprzedaż TikToka w USA

W sierpniu 2020 r. ByteDance zwrócił się do Microsoftu z potencjalną ofertą sprzedaży, co dyrektor generalny amerykańskiego giganta opisał jako "najdziwniejszą rzecz". Negocjacje zakończyły się wtedy niepowodzeniem.

Stanowisko TikToka

Popularna na całym świecie aplikacja TikTok należy do firmy ByteDance. W mailu do redakcji TVN24 polskie biuro TikToka zaznaczyło, że "ani TikTok, ani spółka matka - ByteDance nie są własnością Chin".

"60 procent udziałów w ByteDance posiadają globalne fundusze inwestycyjne (większość z siedzibą w USA), takie jak Sequoia Capital czy SoftBank, 20 procent należy do założycieli spółki, a kolejne 20 procent należy, w oparciu o akcje, do mniejszych inwestorów i pracowników (kilka tysięcy z nich przebywa na stałe w Europie). Żaden członek zarządu ByteDance nie należy do rządu ani jakiejkolwiek innej jednostki państwowej" - podkreślono w oświadczeniu biura prasowego TikTok Polska.