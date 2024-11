Media społecznościowe nie dla młodych. Pierwszy kraj z zakazem absolutnym

Australijski rząd zatwierdził w czwartek zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia. Jak zauważa Reuters, stało się to po "emocjonującej debacie, która ogarnęła cały naród". Nowe australijskie przepisy są jednymi z najsurowszych regulacji dotyczących branży Big Tech.

Jak podaje Reuters, nowe australijskie prawo zmusza gigantów technologicznych, od Meta (właściciel Facebooka i Instagrama) po TikToka, do powstrzymywania nieletnich przed logowaniem się do ich platform. Jeśli dostępu nie ograniczą, grożą im kary finansowe w wysokości do 49,5 miliona dolarów australijskich (32 milionów dolarów). Pierwsze próby metod ich egzekwowania rozpoczną się w styczniu 2025 r., ale sam zakaz zacznie obowiązywać za rok.