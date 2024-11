Gdy Donald Trump świętował swoje jeszcze potencjalne zwycięstwo w noc wyborczą w Mar-a-Lago, dołączyła do niego grupa prominentnych zwolenników. Byli wśród nich Elon Musk , Robert F. Kennedy Jr. i dyrektor generalny Cantor Fitzgerald Howard Lutnick.

Inwestorzy reagują na zwycięstwo Trumpa

To część świata finansów, o której Trump do niedawna niewiele mówił, ale jednocześnie jako kandydat liczył na duże sumy pieniędzy na swoją kampanię i powiązane Komitety Działań Politycznych (PAC). Zdobycie pieniędzy wymagało od niego złożenia wielkich obietnic dotyczących branży kryptowalut.

Koniec ze sprzedażą kryptowalut należących do państwa

W lipcu w Nashville Trump był głównym bohaterem największej konferencji poświęconej bitcoinowi w tym roku. W swoim przemówieniu były prezydent powiedział, że jeśli wróci do Białego Domu, upewni się, że rząd federalny nigdy nie sprzeda swoich zasobów bitcoinów.

Trump zobowiązał się do utrzymania obecnego poziomu zasobów bitcoinów, które Stany Zjednoczone zgromadziły w wyniku przejmowania aktywów od przestępców finansowych.

Zmiana na czele Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

- Pierwszego dnia zwolnię Gary’ego Genslera – powiedział Trump, odnosząc się do przewodniczącego SEC mianowanego przez Joe Bidena , który przyjął agresywne podejście do regulacji kryptowalut.

Jak wskazuje CNBC, prezydent nie ma uprawnień do zwolnienia przewodniczącego Komisji. Nawet gdyby Trump mianował nowego przewodniczącego, Gensler pozostałby komisarzem tej niezależnej agencji.

Gensler podczas pełnienia funkcji wniósł ponad 100 postępowań przeciwko firmom zajmującym się kryptowalutami. W wielu wywiadach przewodniczący SEC wyrażał pogląd, że znaczna część branży należy już do jej jurysdykcji, a wspomniane procesy sądowe po prostu zapewniają przestrzeganie przepisów w tym sektorze.

Wydobywanie bitcoina w Ameryce

"Nienawiść Bidena do bitcoina pomaga tylko Chinom, Rosji i radykalnej lewicy komunistycznej. Chcemy, aby cały pozostały bitcoin został WYPRODUKOWANY W USA!!! Pomoże nam to DOMINOWAĆ ENERGIĘ!!!" - napisał Trump we wpisie opublikowanym w Truth Social wkrótce po spotkaniu. Od tego czasu Trump wielokrotnie powtarzał tę opinię.